Źle tej pacynce z oczu patrzy, sobie fajnopolaki wybrali komika na marszałka. Jakbyście nie znali wyników wyborów, to byście nawet nie wiedzieli, że rządzący się zmienili, POPiS na pełnej i kontynuacja polityki rozbrojenia i osłabienia Polski. Miliardy wydawane na obcy naród przy naszym położeniu geograficznym to jest dramat i zdrada stanu. Polska powinna być za te pieniądze uzbrojona tak, że rusek by nawet nie pomyślał o zaatakowaniu, powinniśmy czuć się bezpieczni dzięki Pokaż całość