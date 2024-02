Marszałek Krzysztof Bosak (Konfederacja): Mało znany fakt: rząd Tuska nie prowadzi audytu CPK. Coraz gorzej to wygląda dla rządu. Czas zacząć pytać co na to koalicjanci? Konfederacja popiera i dołącza do akcji #TakDlaCPK.