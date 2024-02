Pracownik Szajsunga coś odwalił - no trudno, zdarza się. Ale fakt, że Szajsung zaczął ścigać prawnie osobę, która to nagłośniła, słać do jutuba zgłoszenia naruszenia prywatności, naciskać na Reddita aby usunął cały potężny wątek o tym skandalu (Reddit się ugiął i wyciął wszystko) - to dopiero pokazuje jakie #!$%@? zarządzają Szajsungiem i jak głęboko ta firma ma w dupie klientów.