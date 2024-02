Warszawa musi odsunąć na bok niewygodne tematy, jak np. żądanie reparacji od Niemiec.

To nigdy nie był prawdziwy temat za PiSu. Jedyne co Kaczyński chciał od Niemców/Francuzów/UE, to żeby odczepili się od łamana praworządności. Jedyny cel, jedyny temat.No i faktycznie, już nie trzeba się o to bić.