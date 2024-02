To jest taka bzdura... Elektrociepłownie powinno się promować. Ciepło systemowe jest najlepsze w miastach, bo nic tak czysto tego wungla, czy gazu nie spali co piec o wysokiej tempreaturze spalania w elektrociepłowni, z wysokim kominem i filtrami na nim. Nawet nowoczesny piec indywidualny więcej syfu z wungla zostawi i do tego nie wyzej w atmosferze gdzie się rozproszu a do okna bloku obok.

To jeszcze dojebią blokersom wyższe ceny, gdzie oni nie Pokaż całość