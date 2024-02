Niestety to co się stało z Boeingiem, to jest żal. Z wielkiej firmy która kreowała kierunek rozwoju w lotnictwie do pośmiewiska. Ostatnio mieliśmy na ciężkiej obsłudze 737NG, wyszło że „zapomnieli” kilku nitów przy jednym oknie, żeby nie było, samolot tak latał 8 lat :) Polecam na netflix jest dokument „downfall”.