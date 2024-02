Dodatkowo IDF ukradł zwłoki z tego cmentarza...

Złote zęby nie mogą się zmarnować. Stara dobra szkoła. Himmler, Höss, Stroop i inni spoglądają na to ze swoich piekielnych kotłów i ocierają łzy dumy i wzruszenia.A tak na serio, to pewnie chodzi o upokorzenie Palestyńczyków i odcięcie ich od korzeni - nie mają po co wracać, skoro ich przodkowie już tam nie spoczywają.