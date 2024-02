Nie ma wiekszych zjebow i hiprokrytow od fame mma



- Oswiadczenie ze Boxdel za pociag do dzieci robi wypad -> od poczatku nie bylo takich planow, a oswiadczenie to damage control

- Kiedy ktos leakuje walki Fame, to jest czepianie sie, ale gdy oni leakuja walki to juz wszystko spoko

- Jeden z wlascicieli federacji mowi, ze brzydzi sie tym co wypisywal boxdel, mowi ze juz wiecej reki mu nie poda -> Pokaż całość