Tusk zaskoczenia. Ten szkodnik właśnie dał Ukrainie 50 mld euro, a co Polskama z tego? Zgodzili się na ekshumacje? To powinno być jasne przesłanie. Ukraina przeprasza za ludobójstwo i daje prawo do ekshumacje, a jak nie to brak kasy, ale KOto niemiecka pacynka, a pis to usraelska pacynka.