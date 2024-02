Hm, to będzie ciekawe.. Kamiński startuje i zdobywa mandat. I jak teraz Duda będzie odsyłał wszystkie ustawy do TKP z powodu, który podał przy ustawie budżetowej, skoro powód #!$%@? do Brukseli?

Pomijając już, że Kamiński liczy na to, że uniknie kary za podsłuchy?

Tak swoją drogą, to ciekawe, że UE nienawidzą ale kasę będą chętnie brać, prawda?