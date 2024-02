W 2021 ABW dwukrotnie składała pisemne uwagi i zastrzeżenia do planów Orlenu dot. Lotosu i PGNiG. W tym samym roku ABW próbowała wymusić na szefie PKN Orlen by poddał się poszerzonej procedurze sprawdzenia pod kątem dostępu do tajemnic państwowy. Skończyło się to interwencją Obajtka na Nowogrodzkiej