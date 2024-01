To wy już zapomnieliście że on zaorał Mentzena właśnie udowadniając że dobrowolny ZUS spowoduje że nie będzie z czego wypłacać emerytur.

Żeby ZUS był dobrowolny to trzeba by było podnieść inne podatki bądź wprowadzić nowe.

Likwidacja socjalu czy zwolnienia urzędasów to populistyczne bajeczki. Wystarczy zobaczyć jaki procent budżetu stanowią emerytury.