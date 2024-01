Byłem dziś na morsach. Parę osób z psami. Psy srały na piasek, ktoś posprzątał? No nie.

Ale najśmieszniejsze, że wiatr #!$%@? od jeziora, 2 psy trzęsły się 1,5 godziny, aż żal było patrzeć.

I to niby jest spoko :) ale 5 minut raz na rok fajerwerków to już wielkie oburzenie.