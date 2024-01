Nie dość, że Karnowscy poprzez pisowską gadzinówkę wsieci byli opłacani z pieniędzy podatników (same reklamy ministerstw i spółek skarbu państwa), to jeszcze z pieniędzy podatników dostawiali kasę za peany na cześć PiSu w tvp.



Jeśli to nie jest ten słynny układ, to już nie wiem co jest.