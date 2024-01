Niczego z tego filmu się nie dowiecie. Pretensje o to że w domach dla umierających umierający leżeli bo nie mogli sobie posiedzieć na krzesłach, których nie było albo że nie było tam leczenia bo nie było leków, które podawano za pomocą igieł wielorazowych (tak to zostało sformułowane, niemal w jednym zdaniu - nie było leków za to używano igieł do podawania nie wiadomo czego) to zwyczajne lewackie #!$%@? dla tępych idiotów nie Pokaż całość