W moim przypadku pisanie było zawsze przeciwskuteczne - zamieniasz się w skrybę co słyszy i czysto mechanicznie bezmyślnie przepisuje. Najlepiej mieć nagrany wykład z komentarzem plus gotowe streszczenie notatek. Wtedy słuchasz, i myślisz o czym to jest. Można zatrzymać, cofnąć, przemyśleć. A na koniec spróbować odtworzyć cały wykład samodzielnie.