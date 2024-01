No sam nie wiem, panie kolego. Co by tu zmieniły oficjalne sankcje? Może to społeczeństwo powinno pokazać, że nie będzie napychać kabzy typowi idącemu za rękę ze zbrodniczym reżimem, skoro za plotem są mordowani ludzie a aparat państwowy nie ma jaj. Argument cancel culture kojarzy mi się w tym kontekście z argumentem rasizmu, kiedy ktoś nazwie czarnoskórego przestępcę przestępcą.



Tak, wiem, adwokat diabła. :-P ale nie szedłbym w cancel culture, to dość Pokaż całość