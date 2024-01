Moderator trochę dzban i piesek Kaczyńskiego. Jednak poza tym to w sumie spoko postawa. Nie chce z nimi rozmawiać, powiedział w skrócie dlaczego i co o nich sądzi i spoko. Ma do tego prawo. Może uważać, że go zmanipulują, albo po prostu ich nie lubi. To, że nie przepadam za Kaczyńskim to byłby eufemizm. Jednocześnie rozumiem że tak robi, jego wybór.



Sam Kaczyński nie powiedział nic złego, no może mógł dodać, że Pokaż całość