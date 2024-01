Kiedy osoby publiczne zaczną odpowiadać karnie za wygłaszanie kłamstw na łamach mediów (i tradycyjnych i społecznościowych)?

Bo co innego jakiś nawalony Heniek pod Żabą który gada farmazony - nikt się tym nie przejmuje i przekaz dotrze może do 5 osób.

Ale kuźwa znany polityk ma zasięgi na miliony liczone i to powinno do jakiejś refleksji skłaniać. I nakładać pewną odpowiedzialność za słowa.



Bo niestety my się tu śmiejemy, ale do niektórych taki Pokaż całość