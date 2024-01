Niech zmienią procedury. Jeśli nie zmienią, to zaraz znowu zobaczymy kolumnę limuzyn jadących 100 km/h na bombach, spychających NPC-ów na boki bo "pan i władca jedzie". Te procedury tak pachną r0sją, że dziwię się, że nikt tego jeszcze nie zauważył. W cywilizowanych krajach nikt nie robi takiego cyrku jak przejeżdżają oficjele. To jest sztuczne podnoszenie wartości przez jakiegoś chłopka, który dorwał się do władzy.