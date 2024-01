Parę zgniłych bananów i od razu wielka afera. W dupach się poprzewracało. Kiedyś jakby ktoś zmarszczył nosek na zgniłe jabłko, to by go sierżant wysłał na czyszczenie latryn raz, drugi i był spokój. Wojsko to ma być wojsko. A nie kuchenne rewolucje Geslerowej.