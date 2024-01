"Złamię teraz prawo, ale zdradzę, jak nastąpiło zakwalifikowanie Andrzeja Leppera do grupy przestępczej i objęcie go śledztwem i kontrolą operacyjną" pisze Piotr Ryba do prezydenta Andrzeja Dudy w liście, który posiada redakcja Onetu. To bohater afery gruntowej, ścigany czerwoną notą Interpolu.