#!$%@? jest to prawda to wierzyciele są idiotami i nigdy nie zasługiwali na posiadanie jakichkolwiek oszczędności i tak prędzej czy później ktoś zrobiłby ich na wnuczka, policjanta czy inne przekręt. Zainwestowali kasę w marzenie a gdy okazało się, że marzenie się nie spełniło to teraz całe zło na tego palikota, że nawet aukcji charytatywnej nie można robić zrzutki bo chciwe ciołki bez rozumu źle zainwestowały hajsy.