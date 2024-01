"Afera" strasznie z dupy:



What is Books3? -- Books3 is a dataset containing over 170,000 books, some of which are alleged to be pirated. It has been used to train various AI models.



Jak trenujesz model na polowie internetu, masz jakies mechanizmy do sprawdzania ich legalnosci, ale bez jaj, nie da sie wszystkiego sprawdzic.



Co wiecej, te modele, od Meta, sa publicznie dostepne i kazdy moze sobie uzywac, wiec narracja ze Pokaż całość