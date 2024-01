IZRAEL oskarżony o zbrodnie LUDOBÓJSTWA - początek procesu w MTS

Jest to totalnie nieistotne kto wniósł tę skargę!Bo skoro już ktoś to zrobił to ciekawszym cyrkiem będą fikołki MTS próbujące wybielić izraelitów.Kupujcie popcorn - będzie się działo! :-)