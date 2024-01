Porzucił psa i na mrozie przywiązał go do drzewa. Sprawca poszukiwany - RMF24.pl - To wyjątkowe okrucieństwo. Ktoś porzucił psa i na mrozie przywiązał go do drzewa informuje w mediach społecznościowych Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (