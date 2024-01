I co teraz?

Jak TVP jest w stanie likwidacji?

teraz ją zlikwidują Plinius : najważniejsze, że będąc w stanie likwidacji nie może nikogo zatrudnić.Biorąc pod uwagę, że ma ogromne długi do spłacenia i brak dochodów to znaczną część majątku telewizji trzeba będzie sprzedać - więc nawet jeśli nie zostanie całkiem zlikwidowana to za wiele z niej nie pozostanie.