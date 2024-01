Nikt nie wtargnął. SOPowcy odczekali aż Duda wyjedzie i wpuścili policję wejściem dla służb - od strony BBNu. Właśnie dlatego Wąsik i Kamiński byli kompletnie zaskoczeni.

Zapomnieli, że SOPowcy podlegają MSWiA, a nie prezydentowi.



To pewnie kolejny paradoks polskiego ustroju, ale znowu - nikt z tworzących go nie przewidział, że prezydent może być aż tak wrogo nastawiony do rządu (i wzajemnie).