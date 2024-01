Bo Kielce są potęgą i ty to wiesz

Bo ja już o tym przekonałem się

A to, co najbardziej #!$%@? mnie tak

To to, że w Kielcach tolerancji brak

Raz siedząc z kumplami przy wódki butelce

Myślałem sobie, by opuścić Kielce

Wyjechałem stąd na kilka dni

Lecz tamtejsze środowisko nie odpowiadało mi

I doszedłem do wniosku, że nie odejdę stąd

Bo tu się urodziłem i tu jest mój dom

To jest moja