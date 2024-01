Tak wykopki stękały na pisiorow, że łamią konstytucję.. A to Tusk wprowadza do tego kraju standardy rosyjskie.. Praktycznie pucz i siłowe przejęcie mediów, potem jawne złamanie konstytucji. Zamiast dociekać sprawiedliwości na drodze prawnej to lepiej siłą pozbyć się politycznych przeciwników. Szkoda, że nie latają z kalachem jak Łukaszenka po Warszawie w helikopterze - byłaby to wisienka na torcie, który właśnie nam prezentują. Po prostu jesteście nienormalni. Ha tfu na was wszystkich, którzy Pokaż całość