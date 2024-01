Hehh to niech ikea czy ten m bank albo razem zrobią reklamę specjalnie dla republiki. Niby o mebelkach ale naprawdę o tym co myslą o pierdzie..leniu glupot w repubnice.



Jak wszyscy co tam maja obowiązek puszczą tę reklamę to zajma pół czasu reklamowego hehehheh było by pięknie :)



Jak relupkika bedzie fikać z puszczaniem reklamy to bedzie pretekst do zerwania umowy