Netanjahu pracował nad otwarciem drugiego frontu i chyba wreszcie mu się udało, dostał pretekst. Jaki przydatny przypadek ;)

Ostatnio zapowiadał wprost, że zrobi z Bejrutem to samo, co z Gazą.

Bejrut to stolica Libanu.

Chyba właśnie po tych zapowiedziach Amerykanie zwinęli swoje lotniskowce, bo nie chcieli być w tym wykorzystani.

Facet potrzebuje, żeby wojna się nie mogła skończyć, bo jak się skończy, to go wyrzucą i osądzą za wszystko, co nawywijał, m.in. Pokaż całość