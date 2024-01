Ten człowiek powiedział kiedyś, że jego celem nie jest wygranie wyborów, tylko propagowanie swoich idei xd Ja już się nie łudzę co to niego. Znowu jak będą mieli 5% to Korwin na 2 tyg. przed wyborami powie, że wyr**ał by 10 latkę i zjazd do 1% jak zawsze...