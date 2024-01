Typ na bezczela brał łapówy od wszystkich co wywozili zboże z Odessy. Robił coś co do wykrycia jest w pięć minut, a oni złapali go po dwóch latach wojny. To pokazuje jaka skala zepsucia państwa tam panuje. Już sam fakt że najbardziej zamożną grupą w tym kraju przy oligarchach są urzędnicy państwowi jest niezłą patolą.