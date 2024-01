Euro to dobry pomysł. Towary momentalnie zdrożeją a pensje nie pójdą w górę. Dobrze będzie. Następnie jak w Grecji zamrożenie kont prywatnych i firmowych a co masz pieniądze w banku to miałeś pieniądze masz obligacje. Tak więc dobry pomysł a że większość straci... paru zyska no i Euro zyska. W czym problem. Do tego parę stanowisk w Unii będzie dla wspaniałych eielbivieli Euro!