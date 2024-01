Eee tam, to wciąż lvl 1 góry lodowej dziwactw pokolenia czytelników Wróżki.

Najlepsze są schizmy w szeregach zwolenników "alternatywnych" metod leczenia bólu i dolegliwości wszelakich, np. fani "lewoskrętnej" witaminy C Vs. "prawoskrętnej" albo podkopujące konkurencję materiały typu: "uważajcie na podróbki podnóżków odpromieniowujących bo tylko nasze działają a inne szkodzą".

Niestety, alt-medsi od breatharianizmu i hipnozy kamertonami są wrzucani do jednej szuflady z szanującymi metodę naukową płaskoziemcami i zwalczającymi pasożyty neo-demonologami.