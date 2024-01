Podoba mi się to, natomiast jestem zdziwiony, jak szybko obecny rząd depta wszystko co zapowiadał.



Podoba mi się dlatego, że ból dupy wykopków, i pobudka następuje w ekspresowym tempie xD



A jak PIS wróci do rządów, to faktycznie będę skłony wierzyć że urządzi Białoruś xD