Piękna kobieta, do tego inteligentna, szkoda że poświęciła za mało czasu na research. W rzeczywistości te 5 mld od Unii nie podlega restrykcjom praworządności. To zaliczka na energetykę.

Oddając prawdę - to poprzedni rząd postarał się o te środki, obecny musi postarać się o pozostałe środki sprzątając buble prawne po poprzednim rządzie.