Ludzie z małym rozumkiem i wąskim postrzeganiem rzeczywistości głosowali znowu na te neo-tuskowe partyjki.Celem po to wyrugowanie personelu, wstawienie swoich, zmiana ustaw i wdrozenie tych ktore pasuja niemieckiej polityce. Wystarczy popatrzec na nowych ministrow, to jest totalna popelina.Nie tak wyglada niezależność, tolerancja, swoboda w podejmowaniu strategiczntch decyzji.Lewica starała sie wykreowac facebookową "fajność" również tutaj co widać po wpisach, fikcyjnych profilach i dyktaturę, passe, coś przestarzałego, niemodnego głosowanie