Jakby autor dowiedział się czego kolwiek przed pisaniem tego artykułu to by było super.

Wszystkie pozwolenia były, pilot itd itp.

Wiadukt miał mieć 5m wysokości, wysokość zestawu to 4,7m. I podobne wiadukty były już przejechane na tej trasie. Obecnie ustalane są przyczyny wypadku przez policję itd. Więc pisanie że kierowca ciężarówki zniszczył wiadukt jest zwykłym oskarżeniem bez żadnych podstaw.