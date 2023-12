W ogóle jest taka książka "Polska naszych marzeń" jarosław kaczyńskiego. Jakie on tam pierdoły wypisywał to polecam się zapoznać. Nikogo już nie zauroczy wizja polskiego hollywood (bo skończyło się na tureckich serialach) ani wizja polskich uczelni konkurujących z Harvardem (bo skończyło się na czarnku) a zawsze można pośmiać się jaki to cyniczny dziad.