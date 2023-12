Rosjanie zupełnie zapomnieli że są sankcje działają niestety w dwie strony - nie dość że zostali bez pieniędzy, bez rynku zbytu to jeszcze napompowali energetykę odnawialna w UE do bajecznego poziomu 40% ogólnej produkcji prądu.Całkiem prawdopodobne że Rosja lub jej następcy po wojnę na Ukrainie nie będą miały gdzie swoich surowców sprzedawac, bo prognozy są takie, że Europa do 2030 będzie samowystarczalna energetycznie.