Myślenie pani czeskiej ekonomistki to taki przykład typowej kobiety która poznała alkoholika, bandziora po wyrokach i jest cudownie naiwna, że teraz to ona właśnie go wychowa, naprostuje i będą żyli długo i szczęśliwie w małym domku z ogródkiem i pieskiem. A tymczasem dopadnie ją brutalna rzeczywistość, bo to jej życie zostanie zdemolowane i jeśli przeżyje ten eksperyment, do końca swoich dni będzie sobie zadawać pytanie: Jak mogłam być tak bardzo głupia?