Czekaj czekaj, obcy kraj wchodzi na nasze terytorium i dopuszcza się jawnej dywersji na infrastrukturę drogową? Mało tego, kraj z który jesteśmy sojusznikiem a to my wyciągnęliśmy im rękę na pomoc nie patrząc na innych i pomogliśmy najwięcej? Tak jak im kibicowałem tak teraz tylko żal mi tych którzy za ten kraj zginęli na froncie.

Na tym etapie to już nie policja a wojsko powinno się zająć, dywersantów zamknąć a sprzęt skonfiskować Pokaż całość