Also to się zdusi w zarodku, jak to robi Izrael, albo za chwilę będą krzyczeć jak w Londynie i Berlinie, że planują zrobić czystkę białych i wprowadzić prawo Szariatu.

Niestety z aktualnym rządem będą specjalnie chronieni. Gratulacje dla wszystkich którzy uwierzyli rudemu w jego gadanie, że Konfederacja to ruscy i głosowali na KO albo na lewicę bojkotując referendum.



To co Konfederacja mówiła o Ukrainie i o co sie oburzali wykopki już się Pokaż całość