O Wolskim można mówić i myśleć wiele tak samo jako o reszcie kontrowersyjnych postacji Polskiej sceny politycznej ale w tym wypadku uważam, to za wyjątkowo trafny komentarz. Jak to się mówi nawet zepsuty zegar wskazuje dwa razy na dobę poprawna godzinę.



To co zrobił Hołownia jest odrażające z punktu widzenia interesu Państawa Polskiego - nie dość, że nagradzamy nielegalnych imigrantów, którzy olewają prawo międzynarodowe to jeszcze naszczał na twarz wszystkim członkom Straży Pokaż całość