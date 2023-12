Braun niezawodny, znowu odwalił kupę dobrej roboty.

Dzięki niemu temat się rozlał i gawiedź w ogóle zaczęła zwracać uwagę a nawet interesować się tym o #!$%@? chodzi z paleniem tych świeczek w sejmie.

Kto to? Po co to? Co to znaczy, Dlaczego to w ogóle ma tam miejsce? Czemu tak żarliwie tego bronią i przede wszystkim o co chodzi z sektą CHABAD-LUBAWICZ i jej wpływem na polską politykę.



Brawo Panie Pośle Braun