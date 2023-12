To się w głowie nie mieści: "Siostrzeniec, syn, synowa i córkaSiostrzeniec wicestarosty ostrowskiego z PiS jest dyrektorem PKP Cargo w Ostrowie Wielkopolskim. Jego zastępcą został syn posła PiS Jana Mosińskiego. Pracę na kolei dostały też synowa i córka posła. - To polityczna ośmiornica - komentują informatorzy "Wyborczej"- Najpierw wyczyścili stanowiska, wyrzucając fachowców, a potem zaczęli wsadzać na stołki swoich niekompetentnych pociotków - narzeka jeden z pracowników PKP Cargo w Ostrowie Wielkopolskim. Krytykuje obsadę stanowisk dyrektora i wicedyrektora lokalnego Zakładu Naprawy Lokomotyw, należącego do PKP Cargo Tabor.W zakładzie pracuje blisko 200 osób, wśród których 150 to fachowcy od napraw lokomotyw. - Zakład jest zarządzany przez osobę związaną z PiS - twierdzi informator "Wyborczej". - Dyrektorem jest Wojciech Hądzel, prywatnie siostrzeniec wicestarosty ostrowskiego Romana Pacholczyka, członka PiS. W 2018 roku z polecenia politycznego został zatrudniony na nieistniejące wówczas w regulaminie organizacyjnym spółki stanowisko zastępcy dyrektora, by po paru miesiącach zostać dyrektorem - dodaje.Jak informowaliśmy niedawno w "Wyborczej, na stanowisko zastępcy dyrektora zatrudniono w 2022 roku Mariusza Mosińskiego - syna posła PiS, Jana Mosińskiego, znanego z nienawistnych wypowiedzi o Żydach, Arabach i mniejszościach seksualnych.Szybki i wściekły. Poseł PiS z Kalisza przeciw Żydom, Arabom i pederastomZapisz na później- Przed objęciem stanowiska syn posła robił pospiesznie dyplom magistra na ostrowskim "Oxfordzie", czyli Społecznej Akademii Nauk - twierdzi informator "Wyborczej". - W tym okresie na polecenie prezesa Zarządu PKP Cargo wymieniono na swoje, czyli prorządowe, kierownictwa we wszystkich piętnastu zakładach naprawiających lokomotywy w Polsce. Strona społeczna, czyli związki zawodowe, choć wiedziały, że złamano regulamin organizacyjny spółki, by stworzyć te stanowiska dla znajomych decydentów, rozkładały tylko bezradnie ręce - narzeka pracownik.Związkowcy odpowiadali: - To polecenie polityczne i nie można z tym nic zrobić.Polityczna ośmiornica w państwowych spółkach- Faktem jest, że każda władza obsadzała swoimi, ale przeważnie to byli ludzie kompetentni i dotyczyło to tylko zarządów spółek. Teraz schodzi to coraz niżej i dotyczy naszej lokalnej społeczności. To jak ośmiornica - konkluduje mój rozmówca.Poprzedni dyrektor zakładu, Sławomir Szymczak, zdaniem naszych rozmówców, został skrzywdzony. - To kompetentny człowiek, pracuje tu od lat, jest absolwentem politechniki. W jego miejsce przysłali kogoś bez wykształcenia i doświadczenia - mówią.Sławomir Szymczak z funkcji dyrektora został zdegradowany do specjalisty ds. technologii. Podobnie jak jego koledzy dyrektorzy z innych zakładów napraw PKP Cargotabor. Były dyrektor ma żal do przełożonych za - jego zdaniem - bezpodstawne odwołanie go ze stanowiska. Jak mówi, pretekstem do odwołania go ze stanowiska była mała wydajność.- Kiedy byłem dyrektorem, udawało nam się naprawiać po 4-5 lokomotyw miesięcznie. Teraz to są 2-3 i nie ma konsekwencji - mówi z goryczą Szymczak.Szymczaka zmuszono, by zatrudnił niedoświadczonego syna posła Mosińskiego na dobrze płatnym stanowisku specjalisty. Potem z syna posła zrobiono kierownika. Utworzono też stanowisko wicedyrektora, którym został Wojciech Hądzel, siostrzeniec wicestarosty z PiS. Na koniec Szymczaka wyrzucono, a krewni polityków PiS zajęli stanowiska dyrektora (Hądzel) i wicedyrektora (Mosiński).Nasz informator opowiada, jak wyglądał mechanizm czyszczenia stanowisk dla pociotków polityków PiS. Dyrektorów bez politycznych koneksji wzywano na dywanik i krytykowano za brak realizacji planów. Tłumaczyli, że plan nie był wykonany, bo brakowało komponentów. Ostatecznie Szymczaka i kilku innych dyrektorów odwołano. W ich miejsce przyszli krewni polityków PiS.Szymczak kierował zakładem od 2012 roku. Przegrał z politykami w 2018 roku. Ukończył Politechnikę Poznańską. W Zakładzie Naprawy Lokomotyw w Ostrowie Wielkopolskim przeszedł całą ścieżkę kariery - od fizycznej pracy przy naprawie wagonów.Szymczak przyjmował syna posła Mosińskiego do pracy. Dostał polecenie z zarządu. Zdziwił się, że na stanowisko specjalisty ds. technologii ma przyjąć kogoś, kto skończył tylko licencjat z działalności samorządów na Społecznej Akademii Nauk. Pytał przełożonych, czy na pewno. Usłyszał, że tak ma być i ma nie dyskutować.Ekspresowe awanse kolejoweNasz inny informator wspomina konkurs na stanowisko kierownika napraw w Zakładzie Napraw Lokomotyw w Ostrowie. Trzecie - po dyrektorze i zastępcy. - To był wewnętrzny konkurs. Zgłosił się doświadczony mistrz i syn posła Mosińskiego. Na rozmowę z nimi przyjechał dyrektor lokomotyw z Tarnowskich Gór. Po spotkaniu oświadczył, że młody Mosiński się nie nadaje, bo nie ma wiedzy. Następnego dnia Mosiński wziął wolne i pojechali z ojcem do Warszawy. Rano dostaliśmy telefon, że kierownikiem został Mosiński - relacjonuje mój rozmówca.Opowiada, że wewnątrz PiS doszło do walki o stanowisko dyrektorskie. - Młody Mosiński miał apetyt, by zostać pierwszym dyrektorem, ale Hądzel miał mocniejsze plecy w Warszawie, dzięki poparciu prezydenckiego ministra Andrzeja Dery z Ostrowa Wlkp. Ministra zna dobrze wicestarosta ostrowski i radny PiS, Roman Pacholczyk, który jest wujkiem dyrektora Hądzla. Ostatecznie Mosiński został jego zastępcą. Teraz żyją w pokoju. Obaj dobrze zarabiają, po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Obaj budują sobie domy. Mają służbowe samochody - wymienia informator "Wyborczej".Pracownik zakładu krytykuje pazerność polityków.- Zawłaszczają sobie spółki państwowe dogłębnie. Schodzą coraz niżej. Jest ich za dużo i nie mają już czym dzielić. To patologia. Chyba nie uda się już tego wyplenić, bo weszli za głęboko. Wszystkie firmy są pod ich kontrolą. Ręce opadają na to dziadostwo.Wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, radny PiS, w samorządzie pracuje od 1980 roku. Pytany o rekomendacje partyjne do zajmowania stanowisk w państwowych spółkach, odpowiada bezceremonialnie: - Ja też zostałem starostą z nadania politycznego.W dalszej rozmowie z "Wyborczą" zapewnia jednak, że nie wpływał na przyznanie stanowiska dyrektora swojemu siostrzeńcowi. Przyznaje, że jest znajomym Andrzeja Dery z pracy w samorządzie, ale - jak twierdzi - nie prosił go o wsparcie awansu siostrzeńca.Dyrektor Hądzel odmówił "Wyborczej" odpowiedzi na pytanie, czy zawdzięcza stanowisko politycznemu poparciu.Przewodniczący zakładowej Solidarności Wiesław Chałupniczak twierdzi, że związkowcy próbowali bronić dyrektora Szymczaka. - Niestety nic nie mogliśmy zrobić. Nie wiedzieliśmy, dlaczego go odwołano. Może nie dawał sobie rady? - zastanawia się. Zwraca uwagę, że dyrektor Szymczak - tak jak syn posła, skończył studia, już pracując w zakładzie. Podkreśla, że syn posła pracował w zakładach naprawy wagonów w Anglii. - Zamieszki między dyrektorami mnie nie interesują. Walczymy o dobre wynagrodzenie dla pracowników - ucina.Justyna Grzelak, wiceprzewodnicząca komisji zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy Południowej Wielkopolski przyznaje, że związki zawodowe nie mają wpływu na obsadę stanowisk. Boleje jednak, że kompetentni pracownicy są krzywdzeni takimi nominacjami. Twierdzi, że związki nic nie mogą w tej sprawie zrobić. Zwraca uwagę, że to samo dzieje w całej Polsce, ale władza nie przejmuje się krytyką obsadzania stanowisk członkami rodzin polityków partii rządzącej. Tak samo jej przełożeni nie przejęli się wcześniejszymi artykułami w Wyborczej na temat tego samego procederu w ostrowskim Zakładzie Napraw Lokomotyw PKP Cargotabor.Wiceprzewodnicząca Grzelak współczuje poprzedniemu dyrektorowi Sławomirowi Szymczakowi. Uważa, że to co się stało, jest krzywdzące dla osób z kompetencjami, takich jak Szymczak. Według niej przykład idzie z góry, od samego rządu i dopóki nie zmieni się podejście na górze, to na dole również nie.Twierdzi, że nawet osoby na zwykłe stanowiska administracyjne przychodzą do pracy z polecenia. W jej otoczeniu są ludzie, którzy starają się o pracę w PKP, ale ponieważ nie mają znajomości, to ich podania pozostają bez odpowiedzi. Jest im przykro, gdy dowiadują się, że zatrudniani są kolejni znajomi polityków. Działaczka związkowa ubolewa, że władze spółki nie próbują nawet stwarzać pozorów obiektywizmu podczas naborów.Jak informowaliśmy, w siostrzanej firmie PKP Cargotabor, czyli PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim pracę dostała w tym miesiącu także synowa posła Mosińskiego - żona wicedyrektora Zakładu Naprawy Lokomotyw, Mariusza Mosińskiego. Od rzecznika PKP PLK otrzymaliśmy informację o zatrudnieniu tam również córki posła.- Przeglądam strony PKP PLK w Ostrowie, szukając pracy. Nie widziałam wakatu na stanowisko zajęte przez synową i córkę posła - mówi nam Barbara, rozmówczyni z Ostrowa.Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe twierdzi co innego. W przesłanej do "Wyborczej" odpowiedzi czytamy: - Rekrutacja na stanowisko została uruchomiona w grudniu 2022 roku. Ogłoszenie było dostępne zarówno dla kandydatów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W rozmowach rekrutacyjnych uczestniczyło kilkoro kandydatów, spośród których najlepiej zaprezentowała się pani Busz [nazwisko po mężu]. Kandydatka została zatrudniona od 1 marca br. na szeregowe stanowisko w Spółce.Dyrektor PKP ZLK w Ostrowie Wlkp. Krzysztof Włodarczyk przyznaje, że córka posła "została zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny". Poseł Mosiński unika kontaktu z "Wyborczą"