To jest niesamowite, jak nasi obecni parlamentarzyści idą do McD to pewnie żądają żeby bigmaca składał im sam Chris Kempczinski. Wzywanie dowódcy czy oficera dla posłów to domaganie się rzucania pereł przed wieprze. Oni chyba nie wiedzą jak jest drabinka kompetencyjna w takich sytuacjach. Zna ktoś personalia tego parlamentarzysty który chce rozmawiać z kimś na adekwatnym poziomie?