komorowski mi się przy okazji przypomniał. jeszcze nawet ciał nie zaczęli zbierać w smoleńsku a pierwsze co zrobił to poleciał do archiwum akt tajnych bo w końcu jako pełniący obowiązki prezydenta uzyskał do nich dostęp. to był dla niego priorytet żeby sprawdzić co na niego mają w kwestii jego powiązań z WSI